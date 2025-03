Em viagem a Camocim, Elmano reúne adversários políticos dentro do mesmo carro

Governador gravou vídeo dentro de um carro, ao lado dos deputados estaduais Sérgio Aguiar e Romeu Aldigueri, conhecidos pela rivalidade no litoral norte cearense

O curioso é que, apesar de comporem a base aliada e serem do mesmo partido, Sérgio e Romeu são adversários políticos , disputando votos em diversas localidades do litoral norte cearense .

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece dentro de um veículo, ao lado de dois deputados estaduais aliados, Sérgio Aguiar e Romeu Aldigueri , ambos do PSB.

Camocim e Granja

Na publicação, Elmano afirma que o grupo está chegando em Camocim, distante 354 km de Fortaleza, para evento de entrega de tablets para estudantes do ensino médio da região.

A cidade é governada pela prefeita Betinha (PSB), reeleita ano passado. Ela tem como vice Mônica Aguiar (PSB), ex-prefeita e esposa de Sérgio Aguiar, que também já foi prefeito do município.

Já Romeu Aldigueri, hoje presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), é irmão de Aníbal Filho (PT), prefeito do município de Granja, na mesma região. A vice é Lígia Aldigueri (PSB), filha de Romeu. Aníbal foi vice em 2020 na chapa com Juliana Aldigueri (PDT), ex-esposa de Romeu, que renunciou ao cargo em setembro de 2023.