O POVO News: Bolsonaro defende impedimento de Zanin e Dino; disputa no PT; caso Vitória

Bolsonaro defende impedimento de Zanin e Dino em julgar denúncia de suposta trama golpista

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 11, repercute o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que recorreu da decisão que negou a solicitação para declarar os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), impedidos para julgar a denúncia da suposta trama golpista de 2022. A defesa alega que os ministros não podem atuar no caso por uma suposta parcialidade. Os advogados do ex-presidente pedem que o impedimento seja decidido pelo plenário da Corte.

A edição traz, ainda, a escalada de tensão que envolve a presidência nacional do PT. Em nova articulação, a ex-presidente Gleisi Hoffmann marcou reunião que deve ocorrer nesta terça-feira, 11, com o ex-prefeito Edinho Silva, favorito para sucedê-la.

O programa repercute também novas atualizações sobre o caso da morte da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos de idade, que havia desaparecido no dia 26 de fevereiro e foi encontrada sem vida em uma área de mata após uma semana de investigação, em Cajamar, São Paulo. Mais recente, no último fim de semana, o pai da jovem estaria sob investigação. No entanto, durante uma coletiva de imprensa nessa segunda-feira, 10, o diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (DEMACRO), Luiz Carlos do Carmo, negou qualquer suspeita contra ele.

Um suspeito foi preso até o momento, Maicol Antônio dos Santos. Ele é o dono do Toyota Corolla que teria sido usado para perseguir Vitória minutos antes do desaparecimento. Nessa segunda-feira, 10, a polícia informou que encontrou sangue no porta-malas do carro de Maicol e que analisa o material.