Bolsonaro diz que Tarcísio será testemunha em denúncia da PGR: 'Amigo particular'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que incluiu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), entre as suas 13 testemunhas de defesa no caso que apura se houve envolvimento do capitão reformado na tentativa de golpe por ter "confiança nele". "Ele acompanhou em parte. É um amigo particular. Ele vai falar alguma coisa. Vai responder o que for perguntado", disse. Ambos compareceram juntos ao evento XIII Salão Nacional e Internacional das Motopeças nesta terça-feira, 11.

Tarcísio foi eleito como governador em 2022 com apoio do ex-presidente, após ser ministro da Infraestrutura durante o seu governo. Além dele, outros cinco ex-ministros de Bolsonaro devem testemunhas: o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello (PL-RJ), senadores Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro de Desenvolvimento Regional, e Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro chefe da Casa Civil e Gilson Machado, ex-ministro do Turismo.