Ao lado de Tarcísio, Bolsonaro diz que é candidato para 2026: 'Por enquanto'

Ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que estava junto com ele no Salão Motopeças, o ex-presidente afirmou que se ele não aparecer como candidato (na cédula) seria "uma negação à política".

Na entrevista, Bolsonaro voltou a criticar a postura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2022 e afirmou que "não houve democracia" na disputa em que perdeu para Lula no segundo turno.

Ele também defendeu novamente a anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ele e seus aliados organizam um evento no próximo dia 16 para defender a pauta. Questionado se irá ao evento na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o governador de São Paulo confirmou com um gesto de "joia" com as mãos. Ele não deu entrevista.