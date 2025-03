O POVO News: Bolsonaro, Lula e Moraes em lista de testemunhas sobre golpe; caso Vitória

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 10, repercute a lista de testemunhas dos acusados de participação na trama golpista planejada após o resultado das eleições de 2022.

Entre os investigados que apresentaram defesa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), figuram na lista de testemunhas indicadas.