Número 2 da Abin, Marco Cepik, pede exoneração do cargo no governo Lula

Doutor em Ciência Política, ele é um dos maiores pesquisadores do País nas áreas de inteligência de Estado e governança digital. É autor de 12 livros, dentre eles "Espionagem e democracia", publicado em 2003.

Cepik foi nomeado diretor-adjunto após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitir Alessandro Moretti, que era ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No início do ano passado, ele afirmou que as descobertas feitas pela Polícia Federal (PF) apontam que havia uma "Abin paralela" durante o governo Bolsonaro, com o objetivo de monitorar adversários e atuar por interesses políticos e pessoais do ex-presidente e de seus filhos.