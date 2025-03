'Inepta' e 'desorganizada': os adjetivos da defesa de Bolsonaro contra a denúncia da PGR

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) com uma série de adjetivos para desqualificá-la, classificando-a como "vaga", "inepta" e "desorganizada". A resposta prévia à acusação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 6, com o objetivo de refutar o mérito das investigações e pedir que a Justiça rejeite a denúncia. Os advogados Paulo Amador da Cunha Bueno e Celso Vilardi, que representam Bolsonaro, afirmaram que a PGR "esmerou-se em contar uma boa 'estória', que alimenta boas manchetes e anima o imaginário popular, mas que não sustenta uma ação penal". Segundo eles, a denúncia "inepta" carece de elementos técnicos suficientes para embasar um processo contra o ex-presidente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "As acusações feitas são seriíssimas e, considerando o processo penal como um constrangimento por si só, é ônus do Ministério Público indicar os indícios suficientes aptos a promover a ação penal, o que não foi feito no presente feito. A denúncia, absolutamente inepta, não pode prevalecer", escreveram os advogados.

Outro ponto criticado pela defesa foi a forma como as investigações foram apresentadas. De acordo com os advogados, a quantidade "gigantesca" e "repetitiva" de documentos foi disponibilizada de maneira "desorganizada" pela PGR, o que teria obrigado a defesa a realizar "verdadeiras caçadas". "Resta claro o intuito de confundir para impedir a compreensão da acusação e, via de consequência, o exercício da defesa", argumentaram "A quantidade de documentos que hoje formam os autos é gigantesca, para dizer muito pouco. Já seria grave, mas esse conjunto imenso de folhas e processos é apresentado pela acusação de forma desorganizada, sem qualquer sistemática", criticou a defesa. Os advogados insistiram ainda na tese de que o processo está sendo conduzido de forma "desigual", alegando que não tiveram acesso a todas as provas. O ministro do STF Alexandre de Moraes levantou o sigilo dos autos após receber a denúncia, que reúne 18 volumes de documentos com mais de 3 mil páginas