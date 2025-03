Defesa de Bolsonaro aponta irregularidades na acusação da PGR

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro denunciou na quinta-feira, 6, múltiplas irregularidades processuais ao responder à acusação apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por uma suposta tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder em 2022.

A equipe jurídica do político de extrema direita apresentou suas explicações no último dia do prazo estabelecido pelo juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) responsável pelo caso, Alexandre de Moraes, que, após avaliar os elementos das duas partes, decidirá se aceita a denúncia e inicia um julgamento.