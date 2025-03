Defesa de Anderson Torres diz que denúncia é 'obra de ficção' e questiona julgamento no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu na quinta-feira, 6, a defesa prévia do ex-delegado da Polícia Federal e ex-ministro da Justiça no governo de Bolsonaro, Anderson Torres, indiciado por envolvimento nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O documento classifica a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) como um "roteiro imaginário" e uma verdadeira "obra de ficção", além de considerá-la "irresponsável".

A manifestação alega que a acusação não tem provas contundentes e se deve tão somente ao fato de o denunciado ter integrado o governo de Jair Bolsonaro. "Esse fato, contudo, não configura, por óbvio, qualquer ilícito penal", defende.