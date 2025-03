Bolsonaro diz que só indicaria outro candidato para 2026 'depois de morto'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou novamente as decisões que o tornaram inelegível por oito anos. Nesta quinta-feira, 6, Bolsonaro afirmou que só indicaria outro candidato às eleições presidenciais de 2026 "depois de morto".

"Eu não participar [do pleito] é uma negação à democracia. Só depois de morto eu indico outro candidato. Se tivesse um motivo justo, eu nem estaria falando com vocês aqui, arrumaria uma maneira de fugir", disse ele à imprensa, após desembarcar no Aeroporto de Brasília.