O POVO News: Trump ameaça habitantes em Gaza; Caso Vitória: polícia pede prisão do namorado

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 6, repercute a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), à população de Gaza. As falas ocorreram nessa quarta-feira, 5. O republicano ameaçou de morte caso os reféns remanescentes da guerra entre Israel e Hamas não sejam liberados.

"Aos habitantes de Gaza: um futuro maravilhoso os espera, mas não se ainda mantiverem reféns. Se o fizerem, vocês estão mortos!", escreveu o republicano em sua rede Truth Social.