Morto pela ditadura, 1º prefeito eleito de Balneário Camboriú terá certidão de óbito retificada

Após 56 anos, a certidão de óbito que atribuía a morte de Higino João Pio a um suicídio será atualizada. Na causa da morte do catarinense, que foi o primeiro prefeito eleito de Balneário Camboriú, passará a constar ações de agentes do Estado brasileiro durante a ditadura militar.

A atualização da certidão de óbito ocorre na esteira da resolução nº 601/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Aprovada em dezembro do ano passado, ela dispõe sobre o dever dos cartórios de reconhecer e retificar os certificados de óbito de todos os mortos e desaparecidos vítimas da ditadura militar.

Um dos filhos do ex-prefeito, o empresário Julio Cesar Pio, contou ao Estadão que a retificação do documento foi muito aguardada pela família. "Acho que demorou muitos anos, porque a prova que ele foi assassinado foi em 2014. Mas ainda tem muita coisa a ser esclarecida na história do meu pai", afirmou ele, que tinha 13 anos quando Higino foi levado por agentes da ditadura.

A mesma resolução embasou a correção do documento do ex-deputado Rubens Paiva, no fim de janeiro.

Na conclusão, a Comissão recomendou a retificação da certidão de óbito de Higino João Pio, assim como a continuidade das investigações sobre as circunstâncias do caso, para a identificação e a responsabilização dos agentes envolvidos no caso.

No dia 3 de março, dia do aniversário da mulher dele, a família foi notificada de sua morte, por suicídio que teria sido causado por asfixia com um pedaço de arame. Ele foi encontrado morto em uma das celas da Marinha.

"As fotos apresentam Higino João Pio com os pés firmemente no chão, o queixo apoiado num vão da parede e as mãos dobradas. Situação impossível para um suicida", diz o relatório da Comissão estadual.

De acordo com Julio Cesar, o processo de atualização da certidão de óbito do ex-prefeito Higino João Pio no cartório deve ser concluído até o fim do mês.