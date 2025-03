Gleisi diz que não entrou para 'guerra' e rebate possível interferência na economia no governo

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), que assumirá a Secretaria de Relações Institucionais na próxima segunda-feira, 10, afirmou que não ingressará no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para "guerra" e rebateu a possibilidade de entrar em rota de colisão com a agenda econômica de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, de quem é crítica.

Gleisi é crítica da agenda econômica de Fernando Haddad. Sob o comando da deputada federal, o PT aprovou em dezembro de 2023 uma resolução que chamou a proposta de contenção de gastos do ministro de "austericídio fiscal". O documento representou a posição institucional do partido, mas teve o conteúdo endossado por Gleisi.

Na busca de apoios, a nova ministra aposta no bom relacionamento com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

"Vou fazer tudo que for possível para garantir [eleição de Lula em] 2026, vou buscar essas alianças", afirmou Gleisi ao G1 .

Em discursos à militância do partido, a petista também disse discordar que a "meta zero" de déficit nas contas públicas, encampada por Haddad, seja necessária ao crescimento econômico do País.

A possibilidade de uma inflexão na agenda econômica do governo Lula provocou alta no dólar na sexta-feira, 28 de fevereiro. Após o anúncio de Gleisi para a articulação política, houve alta de 1,50% na moeda, indo a R$ 5,91.

Gleisi Hoffmann é presidente nacional do PT e será a sucessora de Alexandre Padilha na Secretaria de Relações Institucionais. Padilha assumirá o Ministério da Saúde. O partido terá um presidente interino, até a eleição oficial para o comando a pasta em julho.