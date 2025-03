Com Gleisi ministra, PT terá presidente-tampão na presidência; Guimarães é cotado

Gleisi esteve em Fortaleza no ano passado, ao lado de Guimarães, em evento de pré-campanha do PT na Capital / Crédito: Samuel Setubal

A ida da presidente Gleisi Hoffmann (PT-PR) para comandar a articulação política do Palácio do Planalto abriu uma lacuna na presidência do Partido dos Trabalhadores. As normas do partido, estabelecidas pela Comissão de Ética da Presidência, estabelecem que ela terá que se afastar do cargo na sigla para assumir o ministério. Dessa forma, o PT deverá ter uma presidente com mandato-tampão até julho, quando está prevista a eleição do partido. O deputado federal cearense José Guimarães (PT-CE) é bem contato para exercer a função, tendo a anuência inclusive da própria Gleisi.

Encontro antecipado Guimarães confirmou que haverá um encontro para tratar dessa definição. Anteriormente, estava marcado para o próximo dia 10, mas acabou antecipado para esta quinta-feira, 6. Outros possíveis nomes O senador Humberto Costa (PT-PE) é outro nome forte para comandar o partido durante esse período de transição. Aliados entendem inclusive que ele poderia, exercendo o mandato-tampão, cacifar-se para eventualmente concorrer ao cargo efetivo nas eleições marcados para 6 de julho. Outros dois nomes também têm sido ventilados nos bastidores do partido, o do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, e a tesoureira do partido, Gleide Andrade.