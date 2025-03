Polícia de Brasília prende suspeito de tentar invadir o STF

De acordo com o comunicado, o homem, que não foi identificado, tentou invadir o prédio do STF na última quarta-feira (26), quando teria feito ameaças e ofensas a ministros da Corte. A polícia afirma que foram encontrados indícios de que o suspeito planejava "ações extremistas" - não há explicação sobre o tipo de ato mencionado.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu na sexta-feira (28) um homem de 52 anos que teria tentando invadir a sede do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão, mas acabou preso em flagrante por resistência e desacato. As informações estão em nota divulgada pela PCDF neste sábado (1º).

A PCDF afirma que encontrou, na casa do homem, "bilhetes confirmando suas intenções violentas, bem como um artefato para construção de bomba caseira". O suspeito também tinha um casaco da Polícia Militar do Distrito Federal, que estaria sendo "utilizado indevidamente pelo acusado", de acordo com a nota. Além disso, foram apreendidos um celular e um computador.

"As investigações seguem em curso para buscar mais elementos de informação que corroborem com o crime de apologia ao crime e ameaças aos ministros do Supremo", diz o comunicado.

A preocupação com a segurança em torno da Suprema Corte aumentou recentemente por causa dos ataques de 8 de janeiro de 2023 e por causa de um episódio ocorrido no fim de 2024.

Em novembro do ano passado, o catarinense Francisco Wanderley Luiz, conhecido como "Tiu França" (com "U" mesmo) atacou a sede do STF com bombas caseiras e se explodiu em seguida. Ele havia sido candidato a vereador pelo PL em 2020 no município de Rio do Sul, interior de Santa Catarina.