Morre o jornalista Rui Xavier aos 79 anos

O jornalista Rui Xavier morreu na madrugada deste sábado, 1º, aos 79 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio, desde o dia 20 de fevereiro. A causa da morte não foi divulgada. Natural do Rio de Janeiro, Rui Xavier trabalhou no Estadão na década de 1990. O profissional também atuou nos veículos Jornal do Brasil, O Dia, Gazeta Mercantil, Veja e Exame , na cobertura política e econômica.

Como editor de Política do Estadão, Rui Xavier foi um dos convidados do programa Roda Viva, da TV Cultura, para a entrevista ao então governador de São Paulo, Orestes Quércia, em 1994. Uma pergunta feita pelo jornalista sobre o enriquecimento do político ocasionou um dos momentos mais marcantes da história do programa.

O recorte do embate, com as reações do governador, têm mais de 1 milhão de visualizações no canal oficial do Roda Viva no YouTube. "Safado", "mentiroso" e "caluniador" foram alguns dos impropérios proferidos por Quércia após o questionamento. Com frequência, o episódio é relembrado nas redes sociais. Em nota, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) lamentou a morte do jornalista, que era conselheiro e um grande entusiasta da entidade. Rui Xavier nasceu em 1945. Na ditadura militar iniciada em 1964, ele chegou a ser um preso político por dois anos, entre 1969 e 1971. Ele teve três filhos - um deles faleceu em 2023 - e deixa cinco netos.

Na cerimônia de despedida na sede da ABI, no Rio, as filhas de Rui Xavier, Dani e Carol, e o presidente da entidade, Octávio Costa, prestaram homenagens ao jornalista. "Meu pai é um homem de muitos amigos e que cultivava a relação com eles. Era uma parte muito importante da vida dele. Mesmo num sábado de carnaval, muitas pessoas conseguiram ir prestar homenagens", contou Carol Xavier, médica, de 36 anos. A filha leu a amigos e familiares, na cerimônia neste sábado, uma carta na qual descrevia a relação com o pai e características da personalidade dele.

"Ele foi capaz de passar por momentos dificílimos na vida e sempre conseguir encontrar formas divertidas e lúdicas de olhar pra situações duras", ressaltou. "Onde eu via espinhos, meu pai via a flor. Esse era o Rui Xavier. Um cara que era capaz de enxergar beleza mesmo nas situações mais áridas. Tinha o dom de fazer as pessoas a sua volta se sentirem especiais porque ele conseguia enxergar o que tinha de mais bonito em cada um." Colegas de Redação de Rui Xavier também renderam homenagens ao jornalista. Repórter especial do Estadão em Brasília, Vera Rosa trabalhou com o jornalista no fim dos anos 1990 e lembra dele como um professor. "Coordenador de Política, ele vibrava com a notícia e não deixava ninguém desistir da pauta por mais que tudo conspirasse contra o furo de reportagem", disse. "Rui era muito divertido e tinha um coração enorme. Certa vez, um repórter discutiu feio com ele, no meio da Redação, por causa de uma matéria. Falou que não era ‘moleque’ e Rui reagiu: ‘Você está demitido!’. Mas todos nós sabíamos como aquilo ia acabar. Dito e feito: a equipe de Política terminou a noite num restaurante, com o Rui e o repórter se abraçando como velhos amigos."