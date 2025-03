Bolsonaro encontra socialite e ex-advogado durante passeio de jet ski em Angra

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve neste sábado, 1.º, num barco com a socialite e apresentadora Val Marchiori em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. O ex-chefe do Executivo passeava de jet ski pela região.

"Uma imensa satisfação recebermos no barco o querido ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que, muito gentilmente, aceitou o convite para vir ao barco para um bate-papo rápido e algumas fotos", escreveu a socialite no Instagram.