Prefeito no ES ameaça cortar verba de escola de samba que homenageia MST

O prefeito de Cariacica (ES), na região metropolitana de Vitória, afirmou que a Prefeitura não vai mais repassar verbas para a escola de samba Independente de Boa Vista. A nota de repúdio de Euclério Sampaio (MDB), publicada em seu perfil do Instagram, diz que a escola ter levado uma "ala do MST" para a avenida foi um "erro inadmissível".

A Independente de Boa Vista foi campeã do Carnaval de Vitória 2025 com um desfile que homenageou a carreira do fotógrafo Sebastião Salgado. Em um momento do desfile, uma ala faz referência ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), retratado em trabalhos do fotógrafo documental.