Polícia de PE faz buscas na casa de deputado bolsonarista em investigação sobre peculato

O deputado estadual Joel Maurino do Carmo, o Joel da Harpa (PL-PE), presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Pernambuco, foi alvo de buscas nesta quinta-feira, 27, na Operação Projeto Restrito, desencadeada pela Polícia Civil com autorização do Tribunal de Justiça do Estado. Os policiais estiveram na casa de Joel em busca de provas.

Procurado pelo Estadão, o deputado negou irregularidades e afirmou que nada foi encontrado. "Vasculharam a minha casa e nada encontraram. Conversei com o delegado por telefone e ele me disse que havia uma investigação de 2015, eu estou falando dez anos atrás", afirmou em pronunciamento por vídeo encaminhado à reportagem e publicado nas redes.