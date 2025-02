Padilha: Gleisi terá muito sucesso na articulação do política do governo Lula

O recém-nomeado ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse nesta sexta, 28, que Gleisi Hoffmann terá muito sucesso na Secretaria de Relações Institucionais (SRI). A deputada o substitui na articulação política do governo. Padilha postou uma foto em que aparece com Lula e Gleisi.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou Gleisi para chefiar a SRI nesta tarde. "Tenho certeza de que a presidenta, que já exerceu com brilhantismo cada uma das diversas funções em sua vida pública - ministra da Casa Civil, senadora, secretária de Gestão Pública, diretora de Itaipu e presidenta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras - terá muito sucesso na articulação política do governo Lula", escreveu Padilha na plataforma X.