Dilma deixa hospital em Xangai e volta a trabalhar na sede do Banco dos Brics

Ex-presidente havia sido internada em 21 de fevereiro com neurite vestibular — uma inflação no "nervo do equilíbrio"

A ex-presidente da República e presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos Brics, Dilma Rousseff, deixou o hospital na quinta-feira, 27, em Xangai, na China. De acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa de Dilma, ela voltou a trabalhar normalmente na sede do banco.

