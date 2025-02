Atualização: Alcolumbre promete agenda de desburocratização, empreendedorismo e microcrédito

Essa matéria atualiza o texto enviado anteriormente. O programa PodK Liberados é apresentado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e pela senadora Leila Barros (PDT-DF). Na matéria anterior, apenas Kajuru constava como apresentador.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), citou a agenda de desburocratização e pautas relacionados ao empreendedorismo e ao microcrédito como prioritárias no primeiro semestre. Na semana que vem, o senador vai se reunir com líderes para definir um "portfólio" de até cinquenta matérias.