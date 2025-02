O POVO News: Câmara dos EUA aprova projeto contra Moraes; queda da aprovação de Lula

Taxa de reprovação do presidente Lula ultrapassa 60% em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás.

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 26, repercute o projeto de lei criado para barrar autoridades estrangeiras que "censuram" cidadãos americanos. Na prática, a proposição atinge o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O projeto foi aprovado no Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nessa quarta-feira, 26.

O Comitê tem atribuições semelhantes à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara brasileira. O projeto agora deve ir à votação pelo plenário. O dispositivo, que recebeu o nome de "No Censors on our Shores Act" (algo como "Sem Censura em nosso Território", em tradução livre), prevê que autoridades estrangeiras que atuarem contra liberdade de expressão de cidadãos americanos sejam impedidas de entrar nos Estados Unidos ou possam ser deportados.