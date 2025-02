Ministro Costa Filho parabeniza 'convergência' entre Lula e Tarcísio para construção de túnel

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, parabenizou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por terem construído um entendimento para a construção do túnel submerso que liga Santos-Guarujá, no litoral paulista. Em sua avaliação, o povo brasileiro "nunca precisou tanto de convergências" como neste momento.

"Quero parabenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Tarcísio de Freitas que tiveram a grandeza neste momento que, mesmo com diferenças pontuais, fazer uma construção de um entendimento em nome do Estado de São Paulo e em nome do Brasil", comentou o ministro, em evento de lançamento do edital para construção do túnel Santos-Guarujá.