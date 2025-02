Eduardo Paes lidera pesquisa para governo do RJ em 2026, aponta Genial/Quaest

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a disputa para as eleições ao governo do Estado em 2026. O chefe do Executivo municipal aparece com 29% das intenções de voto contra 20% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo levantamento divulgado pela Genial/Quaest nesta quinta-feira, dia 27.

Na sequência, aparecem a deputada federal Benedita da Silva (PT), com 7%; o secretário estadual de Transportes, Washington Reis (MDB), com 5%; e o presidente da Assembleia do Rio (Alerj) Rodrigo Bacellar (União), com 2%. A vereadora do Rio Monica Benício (PSOL), tem 1%; e o atual vice-governador, Thiago Pampolha (União), 0%. Os indecisos somam 12% e os votos em branco, nulo e que não vão votar somam 24%.