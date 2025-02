Rui Costa diz que quem governa não pode 'ficar em depressão' quando pesquisas não estão boas

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que quem governa "não pode ficar em depressão" quando pesquisas de popularidade não são boas para a gestão. De acordo com ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preocupado em melhorar a performance e comunicação do governo, mas descartou a intenção de ampliar o número de ministérios para ampliar a participação de partidos na Esplanada.

"Quem governa, nem pode ficar eufórico quando as pesquisas vêm boas, nem pode ficar em depressão quando as pesquisas não vêm boas. Quem governa tem que ter serenidade em identificar tanto no momento que está bom, o que está lhe fazendo ter avaliação positiva, e buscar com precisão nos momentos que as pesquisas não vêm boas, o que está levando a isso", afirmou o ministro em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira, 26.