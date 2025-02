O POVO News: Justiça dos EUA rejeita liminar contra Moraes; Lula nomeia Padilha; PEC da escala 6x1

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 26, repercute a rejeição da Justiça dos Estados Unidos ao pedido da liminar da Trump Media e da plataforma de vídeos Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes é acusado pelas plataformas de censura.

Movido pela Trump Media, ligada ao presidente Donald Trump, o caso tramita em um Tribunal de Justiça na Flórida e acusa o magistrado brasileiro de violar a soberania americana. Quanto à Rumble, Moraes teria violado a legislação dos EUA ao ordenar à plataforma a suspensão da conta do blogueiro Allan dos Santos, investigado pelo STF por propagar desinformação e foragido da Justiça do Brasil.