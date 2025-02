Leonardo Pinheiro troca o PP pelo PT e partido se torna a maior bancada da Assembleia

Com a mudança de sigla do político, o PT passa a ser a maior bancada da Casa , com 10 parlamentares, superando o Partido Socialista Brasileiro (PSB), que recebeu a filiação de nove deputados no início do mês. O PSB hoje abriga o grupo político do Senador Cid Gomes, que saiu do PDT após o rompimento com o ex-ministro Ciro Gomes. É a primeira vez na história da Assembleia que o PT fica com a maior bancada.

O Partidos dos Trabalhadores (PT) se tornou a maior bancada da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) com a filiação do Deputado Leonardo Pinheiro, que está de saída do Progressistas (PP). A mudança foi informada pela coluna Vertical , assinada pelo jornalista Carlos Mazza, do O POVO .

À Vertical , o deputado confirmou a saída do PP, e disse que a decisão foi “acertada” e “combinada” com as lideranças do Progressistas. “Acho que ele vai liberar. É verdade sim. Eu estou já, conversei com as principais lideranças do PP, conversei com minha base e com o PT”, disse.

Pinheiro disse ter respeito e bom relacionamento com políticos da sigla, pontuando nominalmente os deputados AJ Albuquerque e Zezinho Albuquerque. “Queria ressaltar que sempre tive um convívio muito bom no partido antigo, o Progressistas, que inclusive era aliado do seu presidente, AJ Albuquerque, além do meu querido amigo irmão, Zezinho Albuquerque, que muito me ajudaram no meu trabalho, a me fortalecer”, completou.

Apesar da mudança, o partido o parlamentar afirma que não mudou de pensamento político. “Minhas diretrizes são as mesmas: trabalhar intensamente, ajudar o Governo do Estado, legislar em benefício do povo cearense, procurando trabalhar para impactar positivamente a vida dos cearenses”, destacou.