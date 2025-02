O POVO News: Áudios de Cid sobre plano de golpe; Moraes ataca big techs; Trump encontra Macron

Novos áudios de Cid sobre plano de golpe de 2022 são divulgados pela PF / Crédito: O POVO News

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 25, repercute os novos áudios de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sobre plano golpista de 2022, divulgados pela Polícia Federal (PF) nessa segunda-feira, 24. Os registros revelados recentemente apontam, em um dos áudios de Mauro Cid, a presença de infiltrados "atuando em tudo que é lugar" que passavam informações, disse o tentente-coronel, conforme o UOL.

As investigações sobre a suposta trama golpista planejada após o resultado das eleições de 2022, marcadas pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), resultou em denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), contra 34 pessoas, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A acusação segue no Supremo Tribunal Federal (STF).

A edição traz, ainda, as críticas do ministro Alexandre de Moraes, do STF, às Big Techs. O ministro falou sobre o assunto em aula magna na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). "Há uma instrumentalização das redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas, de extrema direita, para corroer a democracia por dentro", disse. O programa repercute também o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente francês, Emmanuel Macron, na Casa Branca.

