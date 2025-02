Zema: No ano que vem vocês vão me ver muito, como candidato ou apoiando candidato à Presidência

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou nesta segunda, 24, que terá forte participação na corrida eleitoral de 2026, seja como candidato da direita à Presidência da República, seja como apoiador de algum nome ainda não escolhido. Zema, porém, apontou o ex-presidente Jair Bolsonaro como o "mais viável" da direita, caso esteja elegível.

"No ano que vem, vocês vão me ver muito sendo candidato ou apoiando candidato à Presidência", disse em debate na Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro."