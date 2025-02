Audiência sobre emendas parlamentares está na pauta desta semana do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta semana um pedido do Estado do Rio de Janeiro para não devolver aos contribuintes o ITCMD cobrado sobre planos de previdência privada. Em dezembro, a Corte proibiu a incidência do imposto de herança sobre esses fundos. Os ministros também retomam julgamento que discute a incidência de ISS na atividade de industrialização integrante do processo do aço e a validade da multa de mora de 30%. Os dois temas são julgados no mesmo processo.

ITCMD sobre previdência privada - No plenário virtual, os ministros analisam um recurso do Estado do Rio de Janeiro para que o Supremo module os efeitos de decisão que proibiu, em dezembro, a incidência do ITCMD sobre os planos de previdência privada VGBL e PGBL. O pedido do governo estadual é para que não tenha que restituir aos contribuintes os tributos cobrados indevidamente no passado. Até o momento, há três votos para negar o recurso e forçar os governos estaduais a devolver os valores. A previsão é que o julgamento termine nesta sexta-feira, 28.