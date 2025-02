Ronaldo Caiado anuncia pré-candidatura à presidência em tentativa de ser opção da direita

Desde as eleições municipais do ano passado, o governador de Goiás busca se colocar como uma alternativa de direita ao bolsonarismo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), anunciou neste sábado, 22, que pretende concorrer à Presidência da República nas eleições de 2026. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o chefe do Executivo goiano, que disputa uma posição na direita do espectro político, informou que o evento de lançamento de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto está previsto para o dia 4 de abril, em Salvador (BA).

"Conto com vocês nessa caminhada por um País mais justo, próspero, seguro e forte! Vamos juntos!", diz o governador na rede social. Com o anúncio, Caiado posiciona-se oficialmente como um dos nomes da direita na próxima disputa pela Presidência.