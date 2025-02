Lula defende Janja: graças a Deus, tenho uma mulher com quem eu converso de política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu neste sábado, 22, a primeira-dama Janja da Silva sobre as críticas que recebe de que se intrometeria no governo. "Ah, porque a Janja se intromete no governo'. Graças a Deus, eu tenho uma mulher com quem eu converso de política. Graças a Deus ela não é uma pessoa que tem medo de falar com o marido. Lá em casa, foi assim com a Marisa e é assim com ela. Cada uma fala o que quiser, na hora que quiser. Eu não sou obrigado a concordar, mas, se discordar também, tenho que perder alguns debates", concluiu Lula.

Segundo ele, os críticos de seu governo começaram a criticar a primeira-dama com o objetivo de atingi-lo. Em discurso na festa de 45 anos do PT, no Rio, Lula acenou a Janja para que ela siga atuante.