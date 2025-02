PSD apoiará chapa que Tarcísio montar, diz Kassab; no plano nacional, buscaremos nome próprio

O secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, partido que mais elegeu prefeitos pelo Brasil em outubro passado, disse na manhã desta sexta-feira, 21, que a sigla apoiará em nível estadual a chapa que o governador Tarcísio de Freitas montar. Kassab afirmou também que, no plano nacional, o PSD vai sair com candidatura própria em 2026 e já tem, pelo menos por enquanto, um nome: o do governador do Paraná Ratinho Júnior.

"No plano nacional, o governador do Paraná, um excelente quadro, já se ofereceu para ser o candidato. Tanto Ratinho quanto Ronaldo Caiado, governador de Goiás, já disseram que só não sairão candidatos de o Tarcísio se candidatar", disse presidente do PSD.