O POVO News: Delação de Mauro Cid tem novos vídeos divulgados; Lula prepara mudanças

Segunda edição do programa vai ao ar às 18 horas no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok do O POVO e no O POVO+ / Crédito: O POVO

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 532ª edição na noite desta sexta-feira, 21. A programação repercute os vídeos da delação premiada do tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), que foram tornados públicos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assista ao vivo, clicando aqui ou no player abaixo:



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre os trechos, Mauro Cid detalha núcleos em torno do então presidente no contexto da trama golpista e explica a produção da minuta do golpe. Além disso, um dos vídeos mostra o momento em que o delator revela que Bolsonaro apresentou a minuta do golpe aos chefes das Forças Armadas.