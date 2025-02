Nísia afirma que não deixará comando do ministério da Saúde: 'Continuo firme'

Em meio a especulações sobre uma possível troca no comando do Ministério da Saúde, a ministra Nísia Trindade afirmou nesta sexta-feira, 21, que não deixará o cargo. A chefe da Pasta disse que continua "firme" com o trabalho e relativizou mudanças no governo.

"Continuo com a minha agenda, continuo com o meu trabalho. O presidente Lula afirmou na reunião com Portugal que ele não está colocando reforma ministerial na mesa, mas qualquer momento, como é natural nos governos, ele poderá fazer substituições. Continuo firme porque trabalho dentro do projeto apresentado pelo presidente Lula", afirmou a ministra em entrevista à emissora de rádio CBN Maringá.