Gleisi diz que não dá para comparar Moraes a Moro e chama denúncia da PGR de 'grande presente'

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann (PR), disse que não é possível comparar a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com a do senador Sérgio Moro (União-PR), ex-juiz responsável pela Operação Lava Jato. A deputada afirmou ainda que a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi um "grande presente" para o partido.

As declarações foram dadas durante o evento de comemoração dos 45 anos da sigla, realizado nesta sexta-feira, 21, no Rio de Janeiro. "Comemoramos o aniversário do PT com um grande presente: a denúncia da PGR contra Bolsonaro. E essa denúncia tem uma data, 2021, quando o Lula foi inocentado. É nessa data que começam os ataques à democracia. Bolsonaro sabia que seria difícil derrotar Lula", afirmou a presidente do partido durante seu discurso.