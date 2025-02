CEO da Rumble sugere que Moraes desativou conta no X após ação judicial nos EUA

O CEO da plataforma de vídeos Rumble, Chris Pavlovski, voltou a desafiar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta sexta-feira, 21. Em uma publicação no X (antigo Twitter), Pavlovski sugeriu que Moraes desativou sua conta na plataforma logo após a Rumble mover uma ação contra ele na Justiça dos Estados Unidos. "É impressão minha ou o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes, removeu sua conta no X depois que a Rumble entrou com um processo nos EUA? Não consigo mais acessá-la", escreveu Pavlovski na rede de Elon Musk.

Mais cedo, a conta de Moraes apareceu como "inexistente" na plataforma, indicando que foi desativada pelo próprio usuário. Logo depois, a assessoria do STF confirmou que Alexandre de Moraes desativou seu perfil no X.

A Rumble, conhecida por sua política menos restritiva de moderação de conteúdo, processou Alexandre de Moraes nos EUA em parceria com a Trump Media, empresa ligada ao ex-presidente Donald Trump. O processo alega que decisões do ministro representam violações à liberdade de expressão. A plataforma foi temporariamente suspensa no Brasil em dezembro de 2023, após se recusar a cumprir ordens judiciais para remover conteúdos considerados ilícitos pela Justiça brasileira. Em fevereiro deste ano, a Rumble voltou a operar no País, mas mantém o embate com Moraes, que já determinou bloqueios de perfis e conteúdos de figuras da direita brasileira na rede. Nesta quinta-feira, 20, Pavlovski declarou que recebeu "mais uma ordem ilegal e sigilosa" do ministro, sem especificar o conteúdo da decisão. O Estadão entrou em contato com o STF para confirmar a existência da suposta ordem, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.