Deputado aciona CGU para investigar consumo de ovos de Ema e jabuti por Lula

O deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES) acionou a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério do Meio Ambiente para que investiguem se o consumo de ovos de ema e jabuti pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode configurar alguma ilegalidade. Na última semana, o chefe do Executivo afirmou que inclui ovos de ema em sua dieta e que pretende experimentar ovos de jabuti. "Eu estou comendo agora sabe o que? Ovo de ema. Um ovo de ema é deste tamanho, um ovo de ema equivale a 12 ovos de galinha. Eu fui pesquisar se eu podia comer, e eu posso comer. Porque eu tenho 70 emas no Palácio da Alvorada, 70 emas. Elas botam ovo do tamanho da cabeça de vocês", disse Lula durante a cerimônia de entrega de área da União ao governo do Amapá e do Conjunto Habitacional Nelson dos Anjos.

O Estadão pediu posicionamento da CGU e do Ministério do Meio Ambiente, mas não havia recebido resposta até o momento da publicação.

"E agora estou criando jabuti. Tinha cinco machos e duas fêmeas. Eu achei que era muito sofrimento para as duas fêmeas. Aí arrumei mais cinco fêmeas. Os jabutis estão numa felicidade só com as jabutias. E eles botam ovo também. Qualquer dia eu vou comer um ovo de jabuti também. Porque tudo o que é ovo é igual, gente", afirmou o presidente. Nos requerimentos enviados à CGU e ao Ministério do Meio Ambiente, o deputado questiona a legalidade dessas práticas, alegando que ambas as espécies são protegidas por legislação ambiental. Ele solicita que seja apurada a fiscalização da criação de emas e jabutis no Palácio da Alvorada, bem como a legalidade do consumo de seus ovos. O parlamentar também cita o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê penas e multas para a comercialização e o consumo de ovos de animais silvestres sem permissão legal. "O fato de esses animais habitarem o Palácio da Alvorada desde 1960 não os exclui das normas ambientais vigentes", argumenta.