Tarcísio reage a denúncia contra Bolsonaro e nega envolvimento do aliado em plano golpista

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), como líder de um plano golpista. No X, Tarcísio disse que seu padrinho político "jamais compactuou" com qualquer tentativa de golpe.

"Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil. Este é um fato. Jair Bolsonaro jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do estado democrático de direito. Este é outro fato. Estamos juntos, presidente", escreveu Tarcísio.