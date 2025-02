Operação na Prefeitura de Barreira investiga suposto desvio em contratos de cooperativa

Operação do Ministério Público investiga o suposto superfaturamento em contratos firmados entre a Prefeitura de Barreira, dustante 78 quilômetros de Fortaleza, e uma cooperativa que prestava serviços ao Município desde o ano de 2021.

A execução da operação foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), com apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil, na manhã desta terça-feira, 18.