O POVO News: Bolsonaro denunciado; detalhes da delação; empresa de Trump processa Moraes

A programação repercute a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR), enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista após as eleições de 2022.

Entre os crimes imputados ao ex-presidente estão liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

O POVO News 2ª edição também detalha a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Ordens de Bolsonaro. Em um dos pontos, ele contou à Polícia Federal que o ex-mandatário recebeu em mãos US$ 86 mil em dinheiro vivo pela venda de relógios e joias que compunham o acervo da Presidência da República.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a retirada do sigilo da delação premiada. Na mesma decisão, ele abriu prazo de 15 dias para que os 34 denunciados pela PGR apresentem as defesas por escrito.

Outro destaque do programa é o processo da empresa de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, contra Alexandre de Moraes. A empresa de mídia do magnata republicano e a plataforma de vídeos Rumble apresentaram uma ação judicial por suposta "censura" contra o ministro da Suprema Corte.