Neto de general e ex-presidente da ditadura diz estar 'honrado' com denúncia da PGR

Um dos 34 denunciados por tentativa de golpe em 2022 nesta terça-feira, 18, o blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho disse se sentir honrado com a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Eles são acusados pelos crimes de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio da União, entre outros.

"Estou honrado em estar ao lado de patriotas neste documento histórico que reflete a ditadura na qual vivemos", escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter), em que se autointitula "jornalista censurado pelo Alexandre", em referência ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso.