'Gabinete do ódio' no Planalto atuava em salinha sem janela, disse Cid em delação

De acordo com o delator, o grupo, responsável pela estratégia de comunicação digital do ex-presidente e adotava um tom belicoso para lidar com os adversários políticos, era formado por "três garotos que eram assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro": Tércio Arnaud Tomaz, então assessor da Presidência, José Mateus (Sales Gomes) e Mateus, sem saber citar o sobrenome do terceiro assessor.

A existência do gabinete paralelo veio à tona por ser um motivo de dissidência no clã Bolsonaro. O filho mais velho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), não concordava com a estratégia de ataque e acreditava que as ações do "gabinete do ódio" atrapalhavam as articulações do governo. O pai ora cedia às estratégias do grupo, ora não.

Cid relata que os três atuavam dentro da estrutura da assessoria do ex-presidente, nomeados formalmente, desde o inicio do governo, em 2019. Segundo ele, o grupo fazia o acompanhamento das mídias sociais sob o comando do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), filho "02" de Bolsonaro. De acordo com a delação, Carlos "ditava o que eles teriam que colocar, falar".

Os três foram assessores da Presidência. José Mateus Sales Gomes, Mateus Matos Diniz e Leonardo Augusto Matedi Amorim têm uma empresa de comunicação, chamada "Agência Mellon", que foi contratada pelo gabinete do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) para fazer a comunicação do mandato, como revelado pelo Estadão.

O vereador administrava as redes sociais do ex-presidente, com exceção do Facebook. Segundo Cid, o grupo "sentia a temperatura das redes sociais", publicava matérias que davam engajamento, de alguma forma, dentro do grupo, e fazia contatos com influenciadores para que as mensagens fossem replicadas.

De acordo com o relato de Cid, o grupo exercia forte influencia sob Bolsonaro. Ele cita que "eles brigavam com o ex-presidente porque o presidente publicava coisas que eles não queriam, que principalmente Carlos Bolsonaro, não queria que as mídias sociais do presidente fossem aquelas mídias enfadonhas".

Segundo Cid, o gabinete do ódio ficava no terceiro piso do Palácio Planalto, em uma "salinha pequenininha" que "não tinha nem janela" no mesmo andar do gabinete do presidente. O delator relata que não havia controle de entrada e saída.