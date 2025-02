Denúncia da PGR contra Bolsonaro atinge cúpula da segurança do governo do DF no 8/1

Além do então secretário de segurança do DF, Anderson Torres, a peça acusatória elaborada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, mira o então secretário-executivo, Fernando Sousa Oliveira, e a então subsecretária de inteligência, Marília Ferreira de Alencar.

A denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado por uma organização criminosa incluiu a cúpula da segurança pública do governo do Distrito Federal, chefiado por Ibaneis Rocha (MDB), um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Procurado, o governo do Distrito Federal não se manifestou até a publicação.

Foi no governo federal, segundo a PGR, que eles "aderiram aos planos da organização criminosa" porque, em 2022, "coordenaram a utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal para obstaculizar o trânsito de eleitores a zonas eleitorais em regiões do Nordeste".

Todos são delegados da Polícia Federal e integraram quadros do Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, antes de serem chamados para a equipe do governador Ibaneis Rocha.

"As condutas [dos três] no contexto da derradeira tentativa de golpe em favor de Jair Bolsonaro, revelaram descumprimento deliberado do dever que se lhes impunha, no âmbito das suas responsabilidades na segurança pública, de prevenir exatamente as barbaridades ocorridas", diz o procurador.

As responsabilidades do trio são descritas em um capítulo específico da denúncia, o que trata de "omissões da Secretaria de Segurança Pública do DF". Torres "era o responsável por coordenar e supervisionar todas as ações de segurança, articulando as operações entre os diversos órgãos" da secretaria. Ele viajou aos Estados Unidos às vésperas dos ataques.

"A viagem, mesmo diante da ciência da possibilidade de eventos dramáticos, respondeu a estratégia deliberada de afastamento e conivência com as ações violentas que se aproximavam. A postura adotada, além de fragilizar a percepção pública sobre o comprometimento das autoridades, transmitiu a mensagem de que as forças de segurança estavam alinhadas aos interesses dos violentos", frisou a PGR.