Delação: Mauro Cid reclama de Bolsonaro ter ficado 'milionário' enquanto ele próprio 'perdeu tudo'

"(Cid respondeu que) estava falando do presidente Bolsonaro, que ganhou Pix, aos generais que estão envolvidos na investigação e estão na reserva. E no caso próprio perdeu tudo. A carreira está desabando. Os amigos o tratam como um leproso, com medo de se prejudicar. Não é político, não é militar, quer ter a vida de volta. Está enclausurado. A imprensa sempre fica indo atrás. Está agoniado. Engordou mais de 10 quilos. O áudio é um desabafo. Acredita que as pessoas deviam o estar apoiando e dando sustentação", diz um trecho da transcrição do depoimento.

Na audiência, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro negou ter sofrido pressão do Judiciário ou da polícia para delatar o aliado - apesar de ter dito nos áudios que os policiais "queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu". E afirmou que a decisão foi de livre e espontânea vontade, e que a conversa exposta na imprensa era "privada, informal, particular, sem o intuito de ser exposta em revista de grande circulação". Também declarou não se lembrar nem com quem tinha conversado nem a circunstância.

O ex-ajudante de ordens também foi confrontado com a afirmação feita por ele de que "os bagrinhos estão pegando 17 anos (de prisão); os mais altos vão pegar quanto?", em referência à condenação dos bolsonaristas que depredaram os prédios dos Três Poderes em 8 de Janeiro. Cid respondeu que "fez uma reclamação genérica do que está acontecendo" e que se assusta com as penas, mas não disse quem ele considerava os "mais altos".