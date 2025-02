Defesa: denúncia da PGR é importante para distinguir condutas individuais e das Forças Armadas

O Ministério da Defesa divulgou uma nota em que afirma que a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 33 pessoas no inquérito do golpe - sendo 23 militares - é importante para "distinguir" as condutas individuais e das Forças Armadas. A nota diz que a avaliação do ministro da pasta, José Múcio Monteiro, é de que a decisão "é mais um passo para se buscar a responsabilização correta".

"O Ministério da Defesa informa que a denúncia da Procuradoria-Geral da República é importante para distinguir as condutas individuais e a das Forças Armadas", afirma a nota divulgada nesta quarta-feira, 19. "A avaliação do ministro José Múcio Monteiro é de que a apresentação da denúncia é mais um passo para se buscar a responsabilização correta, livrando as instituições militares de suspeições equivocadas."