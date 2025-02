Cid: Bolsonaro abriu Alvorada e cedeu carro da Presidência para evitar prisão de blogueiros

O então presidente Jair Bolsonaro (PL) autorizou o acesso ao Palácio da Alvorada a três blogueiros aliados que temiam ser presos pela Polícia Federal no dia em que as imediações do edifício sede da instituição, em Brasília, foram alvos de vandalismo, em dezembro de 2022.

Os blogueiros Oswaldo Eustáquio, Bismark Fugazza e Paulo Souza telefonaram a Bolsonaro relatando a apreensão e o então presidente determinou que a entrada deles fossem liberadas. As informações constam no conteúdo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.