Cid afirmou que entregou a Bolsonaro US$ 86 mil decorrentes da venda de joias sauditas

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Mauro Cid afirmou em delação premiada à Polícia Federal (PF) que entregou ao ex-presidente US$ 86 mil decorrentes da venda de joias recebidas como presentes enquanto chefe de Estado. O montante corresponde a US$ 68 mil obtidos com a venda dos relógios Rolex e Patex Philippe a uma loja na Filadélfia e mais US$ 18 mil da venda de demais joias em um centro especializado de Miami, ambas cidades nos Estados Unidos. O valor foi fracionado e entregue em espécie a Bolsonaro em diferentes ocasiões, para evitar que "circulasse no sistema bancário", segundo Cid.

A declaração consta em um depoimento tornado público nesta quarta-feira, 19, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes derrubar o sigilo das delações de Cid. A decisão é decorrência da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e mais 33 pessoas por tentativa de golpe e outros crimes. No mesmo despacho, Moraes notificou os denunciados. Caso o STF aceite a denúncia, eles se tornarão réus numa ação penal.

Em julho passado, a PF indiciou Bolsonaro e outras 11 pessoas no caso das joias sauditas, revelado em março de 2023 pelo Estadão. A corporação imputa ao ex-chefe do Executivo supostos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. No depoimento, Cid conta que Bolsonaro recebeu um kit de joias em ouro branco e o Rolex numa viagem oficial feita à Arábia Saudita em 2019. No fim de 2021, em suas palavras, o então presidente pediu que o ajudante de ordens pesquisasse o preço do relógio Patek Philippe, outro presente recebido no Oriente Médio. O interesse nos valores seria para sanar contas provenientes de multas e processos judiciais. "No começo de 2022, o presidente JAIR BOLSONARO estava reclamando dos pagamentos de condenação judicial em litígio com a Deputada Federal MARIA DO ROSARIO e gastos com mudanças e transporte do acervo que deveria arcar, além de multas de trânsito por não usar o capacete nas motociatas; QUE diante disso, o ex-Presidente solicitou ao COLABORADOR quais presentes de alto valor que havia recebido em razão do cargo", diz um trecho da transcrição do depoimento.