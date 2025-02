Câmara aprova projeto para vereadora comandar Procuradoria da Mulher e Adriana Almeida é confirmada

Com aprovação de projeto que determina que procuradoria deve ser comandada por vereadora da Câmara Municipal, presidente Leo Couto indicou parlamentar petista

O presidente enfatizou que a medida fortalece a atuação da Procuradoria da Mulher na defesa e garantia de direitos. “A representatividade de uma vereadora à frente da Procuradoria será um ganho significativo para as mulheres de Fortaleza, dando mais notoriedade à pauta. Adriana é uma pessoa de luta, guerreira e tenho certeza que fará um grande trabalho”, disse.

A vereadora Professora Adriana Almeida agradeceu a confiança por ser escolhida para comandar a Procuradoria. “Como mulher preta, mãe, professora e feminista, compreendo profundamente os desafios que enfrentamos diariamente. Comprometo-me a trabalhar incansavelmente para fortalecer as políticas de defesa dos direitos das mulheres, garantindo que a Procuradoria seja um instrumento eficaz na promoção da igualdade de gênero e no combate à violência e discriminação”, destaca.

Leo fez convite para a votação do projeto em redação final, prevista para quinta-feira, 20. “Queremos convidar a senadora Augusta Brito, as deputadas Juliana Lucena e Lia Gomes, enfim todas as mulheres que contribuíram para a construção dessa pauta a se fazerem presentes aqui amanhã”, concluiu.

Atuação da Procuradoria Especial da Mulher

Criada para ser um canal de defesa e promoção dos direitos das mulheres, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Fortaleza atua no enfrentamento às violências de gênero, na fiscalização da implementação de políticas públicas e no acolhimento de denúncias. Além disso, trabalha na elaboração de projetos legislativos voltados à equidade de gênero e à proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade.